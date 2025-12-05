Transfert - PSG : Ce crack a signé, c'est officiel !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières heures, de grosses rumeurs ont annoncé un accord proche entre le PSG et Ayyoub Bouaddi. Véritable phénomène, le milieu de terrain de 18 ans ne rejoindra pas le club parisien de sitôt. Et pour cause, ce vendredi soir avant la réception de l’OM, le LOSC a officialisé sa prolongation de contrat.

Si son effectif a été miné par de nombreuses blessures en ce début de saison, le PSG pourrait se montrer actif sur le mercato hivernal. Au cours des dernières semaines, plusieurs noms ont été associés au club parisien, parmi lequel figure celui d’Ayyoub Bouaddi.

Ayyoub Bouaddi prolonge au LOSC Énorme talent de Ligue 1, le milieu de terrain de 18 ans a ainsi été annoncé très proche du PSG par ESPN. Le média a révélé ce jeudi que le club parisien était proche de finaliser son transfert pour le mois de janvier. Cependant, ce vendredi soir, alors que le LOSC reçoit l’OM à domicile, le club lillois a officialisé la prolongation de Bouaddi jusqu’en 2029.