Transfert - PSG : Ce crack a signé, c'est officiel !

Au cours des dernières heures, de grosses rumeurs ont annoncé un accord proche entre le PSG et Ayyoub Bouaddi. Véritable phénomène, le milieu de terrain de 18 ans ne rejoindra pas le club parisien de sitôt. Et pour cause, ce vendredi soir avant la réception de l’OM, le LOSC a officialisé sa prolongation de contrat.
Si son effectif a été miné par de nombreuses blessures en ce début de saison, le PSG pourrait se montrer actif sur le mercato hivernal. Au cours des dernières semaines, plusieurs noms ont été associés au club parisien, parmi lequel figure celui d’Ayyoub Bouaddi.
Ayyoub Bouaddi prolonge au LOSC
Énorme talent de Ligue 1, le milieu de terrain de 18 ans a ainsi été annoncé très proche du PSG par ESPN. Le média a révélé ce jeudi que le club parisien était proche de finaliser son transfert pour le mois de janvier. Cependant, ce vendredi soir, alors que le LOSC reçoit l’OM à domicile, le club lillois a officialisé la prolongation de Bouaddi jusqu’en 2029.
L’officialisation en direct du stade !
Suspendu pour ce match, Ayyoub Bouaddi est néanmoins apparu devant le public de Pierre-Mauroy avant le début de la rencontre. Sur ses réseaux sociaux, le LOSC a également publié un communiqué officialisant la nouvelle : « Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029 », peut-on lire au sein de ce dernier.