PSG : C'est la folie sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo ne s’est jamais véritablement imposé au sein de la défense parisienne. Prometteur, le central brésilien pourrait être l’une des véritables attractions du mercato hivernal à Paris. Le numéro 35 conserve d’ailleurs une très belle côte à l’étranger, et ne devrait pas manquer de prétendants.

Dans un début de saison contrasté, le PSG pourrait envisager du mouvement au sein de son effectif cet hiver. Si plusieurs pistes (Said El Mala, Ayyoub Bouaddi) ont d’ores et déjà été associées au club de la capitale pour ce mois de janvier, Paris pourrait également se séparer d’un élément.

Lucas Beraldo vers la sortie ? Présent au PSG depuis janvier 2024, Lucas Beraldo n’a pas forcément eu la progression escomptée sous les ordres de Luis Enrique. Remplaçant derrière Willian Pacho, le défenseur central brésilien ne serait plus intouchable à Paris comme le révèle Foot Mercato. Évalué à 25M€, Lucas Beraldo pourrait être poussé vers la sortie, alors que Luis Campos espère renflouer les caisses du club en janvier.