Transfert de Giroud : Ce joueur de l'OM confirme !

Alexis Brunet

Après de très nombreuses années à arpenter les pelouses d’Angleterre et d’Italie, Olivier Giroud a décidé de revenir en Ligue 1 l’été dernier, du côté de Lille. Un transfert qui a fait le bonheur de Benjamin Pavard, formé au LOSC. Le joueur de l’OM a d’ailleurs révélé avoir conseillé au buteur de rejoindre l’équipe de Bruno Génésio.

À l’été 2012, fort d’un titre de champion de France, Olivier Giroud décidait de quitter Montpellier pour rejoindre Arsenal. Le Français sera resté six ans chez les Gunners, avant d’aller faire le bonheur de Chelsea, de l’AC Milan et du Los Angeles FC. Une longue carrière que le buteur a décidé de prolonger encore un peu en s’engageant avec le LOSC lors du dernier mercato estival.

Pari réussi pour Giroud Alors qu’il a fêté ses 39 ans le 30 septembre dernier, Olivier Giroud aurait pu prendre sa retraite, mais il a bien fait de ne pas s’arrêter. Le buteur apporte toute son expérience au LOSC, mais aussi son sens du but. Depuis le début de la saison, le champion du monde a inscrit cinq buts en 17 rencontres avec Lille. Reste à voir si Giroud souhaitera encore une fois repousser la fin de sa carrière, lui qui est engagé avec le club du nord de la France que jusqu'au 30 juin 2026.