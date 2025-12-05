L’entraîneur tout proche d’être viré : Une injustice pour Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille du match entre le PSG et le Stade Rennais, Luis Enrique est revenu sur la situation difficile traversée par son homologue breton Habib Beye il y a quelques semaines. Tout proche d’un départ après une série de mauvais résultats, l’entraîneur de 48 ans avait finalement réussi à sauver sa tête avant de se relancer en Ligue 1.

Habib Beye n’est pas passé loin d’un limogeage après la défaite à domicile contre Nice (1-2), le 26 octobre dernier, l’entraîneur de 48 ans ayant même été convoqué à un entretien préalable à une mise à l’écart au lendemain du match. Le Stade Rennais avait finalement décidé de conforter son entraîneur, un choix du propriétaire François Pinault qui a payé puisque les Bretons sont aujourd’hui cinquièmes de Ligue 1, restant sur quatre victoires et un nul.

« Le métier d'entraîneur est injuste » Rennes a désormais rendez-vous avec le PSG ce samedi, au Parc des Princes. A la veille du match, Luis Enrique est revenu avec ironie sur la tempête traversée par son homologue breton. « C'est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le 'tuer' et aujourd'hui, après quatre victoires, c'est le meilleur! C'est comme ça la vie d'entraîneur. C'est injuste parce que je suis sûr qu'il a beaucoup plus travaillé pendant les semaines où les résultats n'arrivaient pas. Après quatre victoires, il va travailler la même chose avec la même intensité. On attend toujours d'avoir ce moment. Ils font un très bon championnat et on connaît la difficulté qui nous attend demain », a confié l’entraîneur du PSG, rapporté par RMC.