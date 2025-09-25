Antoine Dupont aux États-Unis : Il annonce un énorme changement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de pouvoir enfin retrouver les terrains en novembre prochain, Antoine Dupont s'est rendu en Californie puisqu'il l'était l’un des invités de marque de la soirée de lancement du dernier iPhone. La star du XV de France y a même échangé avec Tim Cook, le directeur général d’Apple, et les deux ont constaté un grand changement qui pourrait se dessiner sur le place du rugby aux USA dans les années à venir.

Victime d'une grosse blessure en mars dernier (rupture des ligaments croisés du genou droit) alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont ne retrouvera pas les terrains avant le mois de novembre. L'occasion pour le demi de mêlée du Stade Toulousain de voyager énormément et de découvrir de nouveaux horizons, comme ce fut le cas début septembre lorsqu'il s'est rendu en Californie afin de participer à la soirée de lancement du dernier iPhone 17. Dupont y a d'ailleurs rencontré Tim Cook, directeur général d’Apple depuis 2011, avec qui il a eu l'occasion d'échanger sur la place actuelle du rugby aux États-Unis.

Des joueurs de NFL bientôt reconvertis dans le rugby ? « Tim m’a rappelé que le football américain prenait beaucoup de place aux États-Unis mais on était tous les deux d’accord sur un point : il y a des milliers de personnes qui ne parviendront pas à faire carrière en NFL et qui pourraient donc se tourner vers le rugby », confie Antoine Dupont dans des propos relayés par Le magazine L'EQUIPE, qui évoque donc un énorme changement possible dans les années à venir aux USA avec une place beaucoup plus importante pour le rugby.