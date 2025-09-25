Crise à l’UBB : Le coup de gueule qui va faire parler !

Axel Cornic

Après deux échecs en finale du Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles a l’intention d’enfin briser l’hégémonie du Stade Toulousain. Mais ça part mal, puisque Yannick Bru a vu ses hommes s’incliner dès la deuxième journée contre le Racing 92 (44-32), sans parler de la longue liste de blessés qui ne cesse de s’allonger.

Que se passe-t-il à Bordeaux ? Avec la chute de La Rochelle, l’UBB s’est affirmé comme le grand rival du Stade Toulousain en Top 14. La saison dernière, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont même semblé pouvoir rafler le Bouclier de Brennus, mais l’ont finalement perdu sur le fil (39-33, après prolongations).

« J'aimerais qu'on arrête de parler de ce titre de champion d’Europe » Le leitmotiv de l’intersaison était donc de se relancer pour enfin faire tomber le Stade Toulousain, avec notamment l’arrivée de quelques renforts de taille. Mais l’UBB semble être déjà en crise après la défaite face au Racing 92 et Yannick Bru a tiré la sonnette d’alarme, invitant tout le monde à vite oublier les succès de la saison dernière. « J'aimerais qu'on arrête de parler de ce titre de champion d’Europe. Il fait partie du passé » a demandé le manager bordelo-bèglais.