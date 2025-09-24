Antoine Dupont se livre : La relation qui a changé sa vie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur français de l'histoire de rugby et même l'un des meilleurs du Monde, Antoine Dupont doit beaucoup à Fabien Galthié. Le demi de mêlée du Stade Toulousain explique d'ailleurs à quel point sa relation privilégiée avec le sélectionneur du XV de France l'avait aidé à prendre confiance en lui.

C'est un fait, la vie d'Antoine Dupont a complètement changé ces dernières années, tant sur le plan sportif que médiatique, puisque le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain est aujourd'hui considéré comme un people à part entière. Dès 2021, dans une interview accordée à GQ, Dupont se confiait sur son évolution en France, qu'il doit notamment à sa proximité avec Fabien Galthié, le sélectionneur national, qui évoluait au même poste que lui en tant que joueur.

Dupont et sa relation avec Galthié « On échange pas mal, que ce soit sur le poste, mais aussi sur le rugby, la partie sportive, la partie extra sportive, l’exposition médiatique, la pression, l’enjeu… C’est forcément bon à prendre pour moi, je suis au début de ma carrière. Mais la première chose dont je bénéficie de sa part, c’est la confiance. Dès qu’il est arrivé, il m’a mis au poste de numéro 9 et j’ai enchaîne les matches, ce qui ne m’était jamais arrivé », confiait Antoine Dupont.