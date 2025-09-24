Antoine Dupont transféré, il annonce un grand regret !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2014, au moment de quitter Auch pour aller vivre sa première expérience professionnelle en Top 14 à Castres, Antoine Dupont n'était âgé que de 18 ans. Et il avoue d'ailleurs avoir certains regrets sur son style vestimentaire de l'époque... Explications.

Antoine Dupont est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du Monde et le meilleur de l'histoire de rugby français de par ses performances brillantes des dernières années avec le XV de France et le Stade Toulousain, club qu'il avait rejoint à l'été 2017. Mais auparavant, le demi de mêlée s'était révélé au sein d'un autre club du Top 14 : le Castres Olympiques.

Dupont et son « passage à vide » à Castres En 2023, dans une interview accordée à GQ, Antoine Dupont se remémore d'ailleurs l'année de ses 18 ans durant laquelle il avait décidé de quitter Auch pour se rendre à Castres et y démarrer sa carrière professionnelle. Et la star du XV de France semble regretter amèrement son style vestimentaire de l'époque : « Comme tout le monde je pense, on a une période de flottement où l’on tente des choses sans réussite. Pour moi c’est probablement quand j’avais 18 ans et que j’ai commencé à vivre à Castres, je peux dire que j’ai eu des passages à vide sur le sujet de la mode… », confie Dupont.