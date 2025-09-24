«Nous sommes fusionnels», les confidences d’Antoine Dupont sur son intimité

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi discret sur son couple avec Iris Mittenaere, Antoine Dupont se montre déjà plus loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer sa relation avec sa mère. Et dans une interview accordé à Gala en 2024, le demi de mêlée du XV de France s'était livré sans détour sur sa grande proximité avec elle.

Grande star du rugby français, Antoine Dupont semble être devenu un people à part entière, et sa relation qui a démarré il y a déjà quelques mois avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere le conforte dans ce statut. Mais le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain reste très discret au sujet de cette relation, préférant surtout mettre en avant les liens fusionnels qu'il entretien encore aujourd'hui avec sa famille.

« Par pudeur, nous ne sommes pas très démonstratifs » En juillet 2024, interrogé dans les colonnes de Gala, Antoine Dupont se confiait notamment sur son intimité avec sa mère, Marie-Pierre : « Nous sommes très fusionnels et cela ne date pas d’hier, même si par pudeur, nous ne sommes pas très démonstratifs. Mon frère était plus proche de mon père et moi de ma mère. Je partage tout avec elle. Sa seule vraie préoccupation est de savoir si je suis heureux, le reste, notamment mes résultats, passe au second plan », confie Dupont.