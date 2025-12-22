Un nouveau crack au PSG : Le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait mettre la main sur un nouveau crack sur le mercato. Décidé à miser sur la jeunesse, le club de la capitale scruterait notamment le marché en Ligue 1. Les champions d’Europe 2025 auraient des vues sur un certain Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans plairait aux Rouge-et-Bleu, qui voudraient l’offrir à Luis Enrique.

Ayyoub Bouaddi affole la Premier League Mais le prodige du LOSC aurait l’embarras du choix pour son avenir. D’après les informations de Caught Offside, Ayyoub Bouaddi serait également dans le radar de Liverpool et d’Arsenal. Manchester United serait aussi sur le coup. Le phénomène du LOSC serait même vu comme un joueur parfait pour intégrer le système de Ruben Amorim.