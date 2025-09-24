Scandale au XV de France, il sort enfin du silence !

L’été 2024 a été terrible pour l’image du rugby et surtout pour celle du XV de France, qui a vu la tournée en Argentine virer à la catastrophe. Plusieurs scandales graves ont éclaté autour de la sélection, notamment avec Oscar Jégou et Hugo Auradou, qui ont été accusé de violences sexuelles et physiques.
Souvent pris en exemple face notamment au football, le rugby a pris un sacré coup à ses valeurs. Les dernières années sont parsemées de polémiques et de scandales autour du ballon ovale et la tournée 2024 en Argentine du XV de France, a été une période particulièrement compliquée à gérer pour le sélectionneur Fabien Galthié.
Jégou, Auradou et la justice argentine
Il y a en effet eu le dérapage raciste de Melvyn Jaminet, mais l’affaire qui a surtout fait parler est celle concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou. Tous les deux novices avec le XV de France, ils ont en effet été accusé de violences sexuelles et physiques et ont risqué gros, avant que la justice argentine n’abandonne finalement les charges. Ils sont depuis repris leurs carrières respectives et même fait leur retour en Bleu.
« Ce qu’il se passe autour, ce n’est plus d’actualité »
Pour la première fois depuis cet épisode qui a défrayé la chronique, Oscar Jégou a pris la parole en assurant que la page état définitivement tournée. « Je n'ai pas de soucis avec ça. Je joue au rugby, c’est tout ce que je fais » a expliqué le troisieme-ligne de La Rochelle, en conférence de presse. « Maintenant, tout ce qui s’est passé autour, je suis sûr de moi et je sais ce que je vaux. Je me concentre sur le Stade rochelais, le rugby et ce qu’il se passe autour, ce n’est plus d’actualité. C’est tout. Ma tête est restée dans le rugby tout ce temps-là ».