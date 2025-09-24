Scandale au XV de France, il sort enfin du silence !

Axel Cornic

L’été 2024 a été terrible pour l’image du rugby et surtout pour celle du XV de France, qui a vu la tournée en Argentine virer à la catastrophe. Plusieurs scandales graves ont éclaté autour de la sélection, notamment avec Oscar Jégou et Hugo Auradou, qui ont été accusé de violences sexuelles et physiques.

Souvent pris en exemple face notamment au football, le rugby a pris un sacré coup à ses valeurs. Les dernières années sont parsemées de polémiques et de scandales autour du ballon ovale et la tournée 2024 en Argentine du XV de France, a été une période particulièrement compliquée à gérer pour le sélectionneur Fabien Galthié.

Jégou, Auradou et la justice argentine Il y a en effet eu le dérapage raciste de Melvyn Jaminet, mais l’affaire qui a surtout fait parler est celle concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou. Tous les deux novices avec le XV de France, ils ont en effet été accusé de violences sexuelles et physiques et ont risqué gros, avant que la justice argentine n’abandonne finalement les charges. Ils sont depuis repris leurs carrières respectives et même fait leur retour en Bleu.