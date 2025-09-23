Antoine Dupont et l’homosexualité : Sa réponse très cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fort de sa grande popularité et de son statut de star du rugby français, Antoine Dupont est à l'aise sur tous les terrains. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain s'est d'ailleurs confié sans détour sur l'épineux sujet de l'homosexualité dans le sport de haut niveau, et Dupont attend encore des progrès à ce niveau.

En septembre 2024, quelques semaines seulement après son sacre olympique aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont était interrogé dans l'émission Les rencontres du Papotin sur France 2. L'occasion pour le capitaine du XV de France d'évoquer divers sujets personnels et de société, comme par exemple l'homosexualité dans le sport de haut niveau.

« On n'a qu'un seul joueur qui a fait son coming out » Et Dupont a pris une position a adopté une position très claire sur cet épineux sujet : « C'est très lent. Il y a eu des évolutions parce qu'il y a des gens qui ont pris la parole. Mais c'est quand même un sujet qui est encore tabou. Nous, par exemple, dans le rugby professionnel, on n'a qu'un seul joueur qui a fait son coming out. Alors que je pense que, statistiquement, il doit quand même y en avoir d'autres », a lâché le demi de mêlée du Stade Toulousain.