Antoine Dupont : Le rendez-vous menacé par… Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a reçu son Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Initialement prévue à la même date, la Nuit du Rugby a été décalée. En effet, ce rendez-vous aura finalement lieu le 6 octobre à l'Olympia. Reste à savoir qui sera le successeur d'Antoine Dupont, meilleur joueur du Top 14 lors de la saison 2023-2024.

La cérémonie du Ballon d'Or 2025 a été organisée ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Après Rodri (Espagne, Manchester City) l'année dernière, Ousmane Dembélé a été sacré pour la première fois de sa carrière.

La Nuit du Rugby reportée à cause de la cérémonie du Ballon d'Or D'après les indiscrétions de La Depêche, la Nuit du Rugby était également prévue ce lundi au départ. Toutefois, ce rendez-vous à l'Olympia a finalement été reportée au 6 octobre par la LNR (Ligue nationale de rugby), et ce, pour éviter qu'il n'ait lieu au même moment que la 69ème édition du Ballon d'Or. Reste à savoir qui sera nommé meilleur joueur de la saison 2024-2025 en Top 14. Pour rappel, Antoine Dupont a remporté le Graal lors de l'exercice précédent.