Antoine Dupont : Le rival qui menace son histoire d’amour

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec son retour sur les terrains prévu pour le mois de novembre, Antoine Dupont va donc reprendre en route ses belles histoires d'amour avec le Stade Toulousain et le XV de France, deux équipes dont il est un élément majeur au poste de demi de mêlée. Et pourtant, il semblerait que son idylle avec les bleus puisse être menacée par Baptiste Serin à en croire Pierre Mignoni, le coach de Toulon.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont reprendra la compétition en novembre. Un retour forcément très attendue pour la star du rugby français, qui était solidement ancré en tant que capitaine et élément indispensable du Stade Toulousain ainsi que du XV de France avant sa blessure. Mais sa belle histoire d'amour avec la sélection tricolore pourrait, à terme, être menacé par un rival au poste de numéro 9...

« C'est l'un des meilleurs 9 au monde » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Pierre Mignoni se livre sur Baptiste Serin (31 ans), son demi de mêlée. Et l'entraîneur du RC Toulon estime qu'il pourrait clairement concurrencer Antoine Dupont parmi les meilleurs du Monde : « Ma relation avec Baptiste Serin ? La même qu'avec Ben White ou avec Clovis Le Bail, je suis exigeant sur l'aspect technique, stratégique. Baptiste, je ne le lâche pas, je veux qu'il soit connecté avec le groupe. Quand il l'est, c'est l'un des meilleurs 9 au monde », indique Mignoni.