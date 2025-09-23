«On ferme sa gu*ule» : Antoine Dupont, le craquage en privé !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou contractée en mars dernier, Antoine Dupont a assisté impuissant au naufrage du Stade toulousain sur la pelouse de Montpellier ce samedi (44-14). Ugo Mola était particulièrement remonté après cette large défaite. Le manager de 52 ans s’est ainsi montré très dur envers ses joueurs dans le vestiaire.

Après deux victoires consécutives, le Stade toulousain pensait certainement enchaîner avec un troisième succès en autant de rencontres de Top 14 ce samedi. Mais finalement, les Rouge-et-Noir se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Montpellier (44-14). Toujours convalescent après sa grave blessure au genou survenue en mars dernier, Antoine Dupont a assisté au naufrage de ses coéquipiers sans pouvoir rien faire. Ugo Mola n’avait d’ailleurs pas caché sa colère après la rencontre.

Le naufrage à Montpellier ne passe pas au Stade toulousain « Je suis un peu déçu pour les amoureux de notre club et ceux qui nous regardent depuis longtemps, mais c’est peut-être une piqûre de rappel nécessaire. J’espère que ce ne sera pas fini dans le bon sens, parce que sincèrement, prendre une branlée comme ça, ça faisait un petit moment que ça n’était pas arrivé. Peut-être qu’on va nous regarder un peu différemment, et peut-être qu’on va aussi se regarder différemment » avait notamment pesté le manager du Stade toulousain.