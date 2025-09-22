Rupture avec sa copine : Antoine Dupont a officialisé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant d'être en couple avec Iris Mittenaere, Antoine Dupont avait déjà vécu une relation sérieuse sur laquelle il s'était d'ailleurs exprimé publiquement en 2020, pendant le confinement. Mais la star du XV de France et du Stade Toulousain avait par la suite, quelques années plus tard, annoncé sa rupture.

Toujours très discret en ce qui concerne sa vie sentimentale, Antoine Dupont s'est pourtant affiché à plusieurs reprises ces derniers mois au bras d'Iris Mittenaere, ancienne Miss France. Mais le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain n'a pas toujours été aussi mystérieux par le passé sur ses histoires de coeur, et notamment en 2020, en pleine période d'épidémie de Covid-19 qui avait provoqué un confinement national.

Antoine Dupont évoquait son ex-copine Interrogé à cette époque sur France Info, Antoine Dupont évoquait alors sa relation de l'époque : « Normalement, j'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué. J'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine. Ici, même si nous devons rester à la maison, nous avons un jardin, pas de voisins, c'est plus agréable et plus facile à supporter », indiquait Dupont.