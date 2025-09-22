Antoine Dupont, l’embrouille que personne n’attendait

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont a complètement changé de statut médiatique ces dernières années, passant de grand talent du rugby à véritable people dont la relation avec Iris Mittenaere fait notamment les gros titres. Certains fans de rugby se montrent d'ailleurs assez critiques envers le demi de mêlée du XV de France, lui reprochant cette peopolisation. Et de manière assez inattendue, c'est Max Guazzini qui est intervenu pour clasher les détracteurs de Dupont.

Absent des terrains depuis mars dernier en raison d'une grosse blessure au genou, Antoine Dupont a malgré tout continuer à faire parler de lui. Entre les nombreux évènements people dans lesquels il est aperçu ou encore sa relation avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, Dupont ne manque pas une occasion de faire les gros titres. Et cela irrite de nombreux fans de rugby qui ne reconnaissent plus leur ancienne icône...

« Et alors ? C’est quoi le problème ? » Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, Max Guazzini est intervenu et, de manière assez inattendue, il pousse un coup de gueule retentissant contre les détracteurs d'Antoine Dupont et de sa peopolisation : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », s'agace l'ancien président du Stade Français.