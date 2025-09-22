Rugby : Coup de théâtre avant OM-PSG, un accident est annoncé en direct !

Amadou Diawara

Alors que de violents orages étaient prévus ce dimanche soir à Marseille, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à ce lundi. Du côté de Toulon, le choc face à La Rochelle a été maintenu jusqu'à l'heure du coup d'envoi. Toutefois, l'arbitre de la rencontre a finalement dû reporter la rencontre, et ce, pour des raisons de sécurité.

Ce dimanche soir, l'OM était censé accueillir le PSG au Vélodrome. Toutefois, la rencontre a finalement été reporté à lundi, en raison des conditions climatiques dangereuses à Marseille.

Après OM-PSG, Toulon-La Rochelle est aussi reporté En parallèle, Toulon devait recevoir La Rochelle à Mayol. D'ailleurs, le RCT a ironisé sur les réseaux sociaux en affirmant que le match allait bel et bien avoir lieu ce dimanche soir. « Le classico du rugby maintenu », a posté le club toulonnais. Toutefois, ce choc a finalement dû être reporté, à l'instar du Classique du football français.

«Il y a une inondation dans les vestiaires» Alors que les orages faisaient de sérieux dégâts au stade Mayol, l'arbitre de la rencontre a décidé de reporter le duel entre Toulon et La Rochelle, expliquant son choix au micro de Canal +. « Il y a une inondation dans les vestiaires... Les conditions de sécurité ne sont pas réunies. J'ai dû reporter le match à une autre date. Il ne se jouera pas aujourd'hui (dimanche) pour des raisons évidentes de sécurité », s'est justifié Jérémy Rozier.