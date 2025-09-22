Rugby : Coup de théâtre avant OM-PSG, un accident est annoncé en direct !

Alors que de violents orages étaient prévus ce dimanche soir à Marseille, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à ce lundi. Du côté de Toulon, le choc face à La Rochelle a été maintenu jusqu'à l'heure du coup d'envoi. Toutefois, l'arbitre de la rencontre a finalement dû reporter la rencontre, et ce, pour des raisons de sécurité.
Ce dimanche soir, l'OM était censé accueillir le PSG au Vélodrome. Toutefois, la rencontre a finalement été reporté à lundi, en raison des conditions climatiques dangereuses à Marseille.
Après OM-PSG, Toulon-La Rochelle est aussi reporté
En parallèle, Toulon devait recevoir La Rochelle à Mayol. D'ailleurs, le RCT a ironisé sur les réseaux sociaux en affirmant que le match allait bel et bien avoir lieu ce dimanche soir. « Le classico du rugby maintenu », a posté le club toulonnais. Toutefois, ce choc a finalement dû être reporté, à l'instar du Classique du football français.
«Il y a une inondation dans les vestiaires»
Alors que les orages faisaient de sérieux dégâts au stade Mayol, l'arbitre de la rencontre a décidé de reporter le duel entre Toulon et La Rochelle, expliquant son choix au micro de Canal +. « Il y a une inondation dans les vestiaires... Les conditions de sécurité ne sont pas réunies. J'ai dû reporter le match à une autre date. Il ne se jouera pas aujourd'hui (dimanche) pour des raisons évidentes de sécurité », s'est justifié Jérémy Rozier.
«Les conditions de sécurité ne sont pas réunies»
Sur son compte X, le Rugby Club Toulonnais a également communiqué sur le report du match face à La Rochelle. « En raison des conditions climatiques actuelles sur le stade mayol, le match Toulon/La Rochelle est reporté à une date ultérieure. L’évacuation du stade doit se faire calmement et uniquement quand une accalmie apparaît. Soyez prudents pour rentrer à votre domicile et merci à tous ceux qui ont bravé la pluie pour venir supporter nos joueurs », peut-on lire.