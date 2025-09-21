OM-PSG : Panique pour le Classique du rugby, l'annonce officielle après le coup de tonnerre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le football français est en ébullition. Et pour cause, la LFP a décidé de reporter le Classique entre l’OM et le PSG initialement prévu ce soir à ce lundi à 20h. La raison ? De forts orages sont annoncés pour cette soirée près de Marseille. En revanche, en rugby, la rencontre entre Toulon et La Rochelle se déroulera bel et bien, à seulement 65km du Vélodrome.

Une grosse décision qui fait polémique dans le monde du football. Ce dimanche, le préfet des Bouches du Rhône a décidé de reporter le choc de la cinquième journée de Ligue 1 opposant l’OM au PSG du côté du Vélodrome. Et pour cause, d’importants orages sont annoncés sur cette soirée à Marseille.

OM - PSG reporté, pas Toulon - La Rochelle Conformément au règlement de la ligue, la LFP a décidé de reporter la rencontre à ce lundi soir, 20h. Une décision confirmée qui a provoqué la colère des supporters parisiens, alors que dans le même temps se déroulera la cérémonie du Ballon d’Or, qui doit notamment mettre à l’honneur le PSG. Dans le même temps, en rugby, la rencontre entre Toulon et La Rochelle, elle, va bien avoir lieu.