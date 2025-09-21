OM-PSG : Panique pour le Classique du rugby, l'annonce officielle après le coup de tonnerre !

Ce dimanche, le football français est en ébullition. Et pour cause, la LFP a décidé de reporter le Classique entre l’OM et le PSG initialement prévu ce soir à ce lundi à 20h. La raison ? De forts orages sont annoncés pour cette soirée près de Marseille. En revanche, en rugby, la rencontre entre Toulon et La Rochelle se déroulera bel et bien, à seulement 65km du Vélodrome.
Une grosse décision qui fait polémique dans le monde du football. Ce dimanche, le préfet des Bouches du Rhône a décidé de reporter le choc de la cinquième journée de Ligue 1 opposant l’OM au PSG du côté du Vélodrome. Et pour cause, d’importants orages sont annoncés sur cette soirée à Marseille.
OM - PSG reporté, pas Toulon - La Rochelle
Conformément au règlement de la ligue, la LFP a décidé de reporter la rencontre à ce lundi soir, 20h. Une décision confirmée qui a provoqué la colère des supporters parisiens, alors que dans le même temps se déroulera la cérémonie du Ballon d’Or, qui doit notamment mettre à l’honneur le PSG. Dans le même temps, en rugby, la rencontre entre Toulon et La Rochelle, elle, va bien avoir lieu.
Le match aura lieu à 65km de Marseille
« Le classico du rugby maintenu », annonce avec ironie le club toulonnais sur ses réseaux sociaux. Pourtant, la rencontre aura lieu à seulement 65km du Vélodrome comme le rapporte le Parisien. Le département du Var, où aura lieu le match, a pourtant lui aussi été placé en vigilance orange par Météo France. Cependant, le préfet de la région a tout de même décidé de maintenir la rencontre, ce qui va relancer encore plus la décision du préfet des Bouches du Rhône...