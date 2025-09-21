OM - Ballon d'Or : Le boss du PSG prend une décision fracassante ?

Avec la décision confirmée de la LFP de reporter le Classique opposant l’OM au PSG à ce lundi soir, le choix est désormais cornélien à Paris. Que faire, alors que la cérémonie du Ballon d’Or, censée mettre à l’honneur Ousmane Dembélé et sa bande aura lieu ce lundi également ? Président parisien, Nasser Al-Khelaïfi lui, a tranché.
Une décision qui fait polémique. Après que le préfet des Bouches du Rhône ait confirmé le report du Classique entre l’OM et le PSG initialement programmé pour ce dimanche soir, la LFP a confirmé que conformément au règlement, le choc aurait lieu ce lundi à 20h. Problème pour Paris, la cérémonie du Ballon d’Or a également lieu ce lundi soir.
Nasser Al-Khelaïfi a pris sa décision
Forcément, alors qu’Ousmane Dembélé est fortement pressenti pour remporter le trophée, et que le PSG devrait sauf surprise être sacré meilleur club de la saison, les supporters parisiens sont en rogne. D’après les dernières indiscrétions de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi lui, a tranché. Pour le président parisien, il est tout à fait impensable de ne pas se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or qui se tiendra au théâtre du Châtelet.
Le président du PSG n’ira pas à Marseille
Selon le média, Nasser Al-Khelaïfi ne devrait donc pas se rendre à Marseille ce lundi soir pour le Classique, mais sera bien présent pour représenter le PSG lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Reste à savoir qui l’accompagnera côté parisien.