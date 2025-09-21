OM - Ballon d'Or : Le boss du PSG prend une décision fracassante ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec la décision confirmée de la LFP de reporter le Classique opposant l’OM au PSG à ce lundi soir, le choix est désormais cornélien à Paris. Que faire, alors que la cérémonie du Ballon d’Or, censée mettre à l’honneur Ousmane Dembélé et sa bande aura lieu ce lundi également ? Président parisien, Nasser Al-Khelaïfi lui, a tranché.

Une décision qui fait polémique. Après que le préfet des Bouches du Rhône ait confirmé le report du Classique entre l’OM et le PSG initialement programmé pour ce dimanche soir, la LFP a confirmé que conformément au règlement, le choc aurait lieu ce lundi à 20h. Problème pour Paris, la cérémonie du Ballon d’Or a également lieu ce lundi soir.

Nasser Al-Khelaïfi a pris sa décision Forcément, alors qu’Ousmane Dembélé est fortement pressenti pour remporter le trophée, et que le PSG devrait sauf surprise être sacré meilleur club de la saison, les supporters parisiens sont en rogne. D’après les dernières indiscrétions de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi lui, a tranché. Pour le président parisien, il est tout à fait impensable de ne pas se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or qui se tiendra au théâtre du Châtelet.