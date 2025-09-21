PSG - Transfert à 70M€ : Kylian Mbappé valide !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’intéresse depuis plusieurs mois à Maghnes Akliouche, talent de l'AS Monaco estimé à 70 millions d'euros, Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a salué les débuts internationaux du milieu offensif et d’Hugo Ekitike. Les deux joueurs ont réalisé leurs grands débuts en sélection il y a quelques jours.

Au début du mois, Maghnes Akliouche a profité de la première trêve internationale de la saison pour faire ses débuts en équipe de France. Le joueur de l’AS Monaco a connu sa première sélection face à l’Ukraine, entrant dans les arrêts de jeu. Alors que le PSG s’intéresse à Akliouche, Kylian Mbappé a salué ses débuts en sélection, évoquant également Hugo Ekitike.

Mbappé élogieux envers Akliouche et Ekitike « Je pense que ces deux joueurs entrent dans la logique de ces derniers mois, d’intégrer des joueurs qui ont un fort potentiel mais qui peuvent en même temps nous aider tout de suite », a salué Kylian Mbappé, interrogé par Téléfoot.