Bagarre au PSG : Kylian Mbappé règle tout !

Même si le match face à l'OM est dans le viseur ce dimanche, un sujet revient souvent en ce moment du côté du PSG : le Ballon d'Or. Désigné parmi les favoris avec Lamine Yamal, Ousmane Dembélé pourrait s'imposer. Il n'est pas le seul Parisien puisque 8 de ses coéquipiers l'accompagnent dans la liste des nommés, suscitant une petite bagarre. Kylian Mbappé a donné son avis.

Ces derniers mois, la question du Ballon d'Or a agité les rangs du PSG. Il n'y a pas eu de soutien total envers Ousmane Dembélé, qui apparaît envers la principale chance pour le club de la capitale. L'attaquant français a vu d'autres coéquipiers plaider leur cause, comme Achraf Hakimi. Kylian Mbappé a apporté son soutien.

« J’espère qu’il va gagner » Bien sûr très proche de son coéquipier en Equipe de France, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'exprimer son soutien envers Ousmane Dembélé. L'attaquant du Real Madrid est lui aussi nommé mais ne croit pas beaucoup en ses chances de victoire. « Pour moi oui. Je pense, j’espère qu’il va gagner. J’espère aussi qu’Achraf sera bien classé. Ce serait cool pour les défenseurs, pour leur montrer que le football est pour tous les postes. Il a fait une saison historique » déclare-t-il au micro de Téléfoot.