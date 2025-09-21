Officiel : Le PSG annonce une terrible nouvelle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir à 20h45, le PSG se déplace au Vélodrome pour un gros choc face à l'OM dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale voudra poursuivre son sans faute en ce début de saison mais certains joueurs arrivent en délicatesse. Après Dembélé et Doué, c'est maintenant Bradley Barcola qui est annoncé forfait.

Auteur d'un doublé face au RC Lens le week-end dernier, Bradley Barcola ne défendra pas ses chances face à l'OM ce dimanche soir, si le match est maintenu. L'international français avait interrompu son entraînement samedi, gêné par ses ischio-jambiers. Un point médical était prévu ce dimanche matin avant le décollage en direction de Marseille et Bradley Barcola est finalement forfait.

Barcola forfait C'est donc une mauvaise nouvelle de plus pour le PSG qui se retrouve avec de plus en plus de forfaits. Bradley Barcola ne sera même pas du voyage à Marseille, comme l'annonce RMC. L'ailier rejoint donc le banc des blessés, qui commence sérieusement à se remplir.