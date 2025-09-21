PSG : Le plan spécial de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le PSG a vraisemblablement fait le bon choix en misant sur Luis Enrique lors de l’été 2023. Le technicien espagnol a totalement métamorphosé le club de la capitale. Le vestiaire, lui, a entièrement adhéré aux principes de jeu du coach de 55 ans, qui reposent sur une approche stratégique assez spéciale.

Successeur de Christophe Galtier au PSG, Luis Enrique a gravé son nom à jamais dans l’histoire du club de la capitale. Le technicien espagnol a été le premier à remporter la mythique Ligue des champions avec les Rouge-et-Bleu. Ce sacre ne s’est pas fait sans travail acharné. À son arrivée, le coach de 55 ans s’est montré intransigeant : il souhaitait rétablir l’ordre et apporter de la discipline dans un effectif qui en manquait cruellement.

Luis Enrique a réussi son coup au PSG Et Luis Enrique a fini par y parvenir. L’institution est désormais au coeur du projet du PSG, et les joueurs ont entièrement adhéré à la méthode de l’entraîneur parisien. Ce dernier a donc pu instaurer ses principes de jeu assez facilement dans le vestiaire des pensionnaires de la Ligue 1. Le staff du PSG reconnaît d’ailleurs que Luis Enrique aurait une approche tactique bien à lui.