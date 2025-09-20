Accusation de viol au PSG : L’affaire qui gêne Luis Enrique...

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du choc entre l’OM et le PSG, Luis Enrique a été interrogé sur l’affaire dont Achraf Hakimi est au coeur. Le latéral droit marocain, élu vice-capitaine des Rouge-et-Bleu est en effet accusé de viol. L’entraîneur espagnol a d’ailleurs été particulièrement gêné par la question.
Après sa large victoire contre l’Atalanta pour son premier match de Ligue des champions (4-0), le PSG est désormais tourné vers son choc contre l’OM de ce dimanche. Luis Enrique a donc répondu présent en conférence de presse ce samedi, et a notamment été interrogé sur l’affaire judiciaire dans laquelle Achraf Hakimi est impliqué.
Luis Enrique gêné par une question sur l'affaire Hakimi
Le latéral droit marocain, élu vice-capitaine du PSG, est en effet accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Luis Enrique a d’ailleurs été particulièrement gêné par la question. « Je pars » a-t-il feint sur un ton léger avant de reprendre de manière plus sérieuse. « Je n'ai jamais sélectionné les capitaines, dans aucun club. Les capitaines, ce sont les joueurs qui doivent les choisir » a expliqué l’entraîneur du PSG.
«Quand le club voudra donner l'information, vous le saurez»
« Le premier capitaine, c’est le leader de cette équipe, et vous le savez déjà, c'est Marquinhos, bien sûr. Le reste, quand le club voudra donner l'information, vous le saurez et après, si vous voulez, je pourrai en parler » a ensuite ajouté Luis Enrique. L’affaire Achraf Hakimi n’a visiblement pas fini de faire jaser.