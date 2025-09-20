Accusation de viol au PSG : L’affaire qui gêne Luis Enrique...

Pierrick Levallet

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du choc entre l’OM et le PSG, Luis Enrique a été interrogé sur l’affaire dont Achraf Hakimi est au coeur. Le latéral droit marocain, élu vice-capitaine des Rouge-et-Bleu est en effet accusé de viol. L’entraîneur espagnol a d’ailleurs été particulièrement gêné par la question.

Après sa large victoire contre l’Atalanta pour son premier match de Ligue des champions (4-0), le PSG est désormais tourné vers son choc contre l’OM de ce dimanche. Luis Enrique a donc répondu présent en conférence de presse ce samedi, et a notamment été interrogé sur l’affaire judiciaire dans laquelle Achraf Hakimi est impliqué.

Luis Enrique gêné par une question sur l'affaire Hakimi Le latéral droit marocain, élu vice-capitaine du PSG, est en effet accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Luis Enrique a d’ailleurs été particulièrement gêné par la question. « Je pars » a-t-il feint sur un ton léger avant de reprendre de manière plus sérieuse. « Je n'ai jamais sélectionné les capitaines, dans aucun club. Les capitaines, ce sont les joueurs qui doivent les choisir » a expliqué l’entraîneur du PSG.