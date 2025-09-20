PSG - «Je pars» : La sortie improbable de Luis Enrique !

À la veille du choc contre l'Olympique de Marseille, Luis Enrique, entraîneur du PSG, a notamment été sur Achraf Hakimi, élu vice-capitaine du club et impliqué dans une affaire judiciaire. Embarrassé par la question, l’Espagnol a feint de quitter la salle avec humour avant d’esquiver le sujet.
A la veille du choc face à l’Olympique de Marseille, Luis Enrique s’est présenté face à la presse ce samedi après-midi, l’occasion pour l’entraîneur du PSG de revenir sur plusieurs sujets d’actualité, et notamment la question du capitanat. Il a été révélé cette semaine que Marquinhos avait été élu, comme attendu, par ses partenaires pour porter le brassard de capitaine cette saison, suppléé notamment par Achraf Hakimi, accusé de viol. Une journaliste a ainsi interrogé l’Espagnol sur ce choix, alors que le parquet de Nanterre a réclamé la tenue d'un procès.
Luis Enrique gêné par une question
Embarrassé, Luis Enrique a feint de quitter la conférence de presse, en ironisant. « Je pars », a-t-il lancé avec le sourire, avant de répondre plus sérieusement sur le sujet, en esquivant néanmoins la situation dans laquelle se trouve le défenseur marocain. « Je n'ai jamais sélectionné les capitaines, dans aucun club. Les capitaines, ce sont les joueurs qui doivent les choisir. »
« Le premier capitaine, c’est Marquinhos »
« Le premier capitaine, c’est le leader de cette équipe, et vous le savez déjà, c'est Marquinhos, bien sûr, a précisé Luis Enrique. Le reste, quand le club voudra donner l'information, vous le saurez et après, si vous voulez, je pourrai en parler. »