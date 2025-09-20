PSG - «Je pars» : La sortie improbable de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille du choc contre l'Olympique de Marseille, Luis Enrique, entraîneur du PSG, a notamment été sur Achraf Hakimi, élu vice-capitaine du club et impliqué dans une affaire judiciaire. Embarrassé par la question, l’Espagnol a feint de quitter la salle avec humour avant d’esquiver le sujet.

A la veille du choc face à l’Olympique de Marseille, Luis Enrique s’est présenté face à la presse ce samedi après-midi, l’occasion pour l’entraîneur du PSG de revenir sur plusieurs sujets d’actualité, et notamment la question du capitanat. Il a été révélé cette semaine que Marquinhos avait été élu, comme attendu, par ses partenaires pour porter le brassard de capitaine cette saison, suppléé notamment par Achraf Hakimi, accusé de viol. Une journaliste a ainsi interrogé l’Espagnol sur ce choix, alors que le parquet de Nanterre a réclamé la tenue d'un procès.

Luis Enrique gêné par une question Embarrassé, Luis Enrique a feint de quitter la conférence de presse, en ironisant. « Je pars », a-t-il lancé avec le sourire, avant de répondre plus sérieusement sur le sujet, en esquivant néanmoins la situation dans laquelle se trouve le défenseur marocain. « Je n'ai jamais sélectionné les capitaines, dans aucun club. Les capitaines, ce sont les joueurs qui doivent les choisir. »