Luis Enrique annonce un grand attaquant au PSG !

Après une première partie de saison frustrante et marquée par plusieurs pépins physiques, Ousmane Dembélé était titulaire dimanche soir lors du derby contre le PFC. Et Luis Enrique s’enflamme pour le retour du numéro 10 du PSG.

Pas épargné par les blessures durant la première partie de saison, Ousmane Dembélé semble avoir tourné la page et lance enfin sa saison post-Ballon d'Or. Titulaire contre le Paris FC dimanche soir, le numéro 10 du PSG a livré une prestation convaincante ce qui enchante Luis Enrique, très heureux de pouvoir compter sur le retour de son attaquant.

Luis Enrique s'enflamme pour Dembélé « C'est ça que nous attendons et j'espère ce qu'il se passera. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur match d'Ousmane cette saison. Il a récupéré de nouveau son niveau. C'est important de savoir gérer la charge de minutes des matchs. Dans quatre jours, on va jouer une finale et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas lui faire jouer les 90 minutes », lance le coach du PSG en conférence de presse avant d’évoquer la particularité de jouer un derby.