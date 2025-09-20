Un entraîneur prêt à bouger : Luis Enrique et le PSG à l’origine d’un grand changement ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique, entraîneur du PSG, pourrait bien initier une nouvelle tendance en Ligue 1 en choisissant d'observer les matchs depuis les tribunes plutôt que depuis le banc de touche. D'autres techniciens envisagent de suivre son exemple, à l’instar de Bruno Genesio au LOSC.

Luis Enrique va-t-il lancer une nouvelle mode en Ligue 1 ? Face à Lens puis contre l’Atalanta, l’entraîneur du PSG a décidé de s’installer dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la prestation de ses joueurs, laissant la place sur le banc de touche à son fidèle adjoint Rafel Pol. « D'en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps. Avoir plus d'informations, c'est important pour moi, s’était justifié Luis Enrique au micro de Canal+. Les joueurs sont habitués. Rafel (Pol), mon adjoint, sera là (à sa place, au bord du terrain) et ce qu'il va dire aux joueurs, c'est grâce à ce que j'ai vu depuis la tribune ».

« C’était une réflexion que j’avais depuis quelque temps » Et cet avis est partagé par plusieurs techniciens de Ligue 1. « Je l’ai expérimenté par la force des choses, parce que j’ai été suspendu une fois avec Rennes contre Saint-Étienne, a confié Bruno Genesio vendredi en conférence de presse. J’en avais parlé avec mon staff depuis un certain temps déjà. C’était une réflexion que j’avais depuis quelque temps avec la possibilité d’être dans la tribune, pour plusieurs raisons. »