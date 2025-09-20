PSG - Dembélé : L’énorme surprise qui se prépare ?

Pierrick Levallet

Après sa large victoire contre l’Atalanta en Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche. Et en l’absence d’Ousmane Dembélé, une question se pose chez les Rouge-et-Bleu : qui occupera sa place en pointe de l’attaque ? Luis Enrique pourrait réserver une grosse surprise à ce sujet.

Ce mercredi, le PSG a parfaitement démarré sa campagne de Ligue des champions. Le club de la capitale s’est largement imposé contre l’Atalanta (4-0). Désormais, c’est un autre défi qui attend les hommes de Luis Enrique. Ces derniers se déplaceront sur la pelouse de l’OM ce dimanche pour le Classique. Et une question demeure au sujet de la composition d’équipe que les Rouge-et-Bleu aligneront au Stade Vélodrome.

Qui pour remplacer Dembélé contre l'OM ? En l’absence d’Ousmane Dembélé, qui s’est blessé avec l’équipe de France, le PSG doit se trouver un nouvel attaquant de pointe. Ce mardi, Luis Enrique a fait confiance à Senny Mayulu dans ce rôle. Ce dimanche, il pourrait donner un peu plus de temps de jeu à Gonçalo Ramos, seul numéro 9 de métier dans son effectif.