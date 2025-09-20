Le PSG prépare une surprise, Luis Enrique va se régaler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une véritable révolution au PSG. Dimanche dernier face au RC Lens, Luis Enrique décidait d’observer la première mi-temps du match depuis les tribunes avant de redescendre à la mi-temps. Une méthode renouvelée mercredi soir contre l’Atalanta Bergame. Visiblement, l’Espagnol souhaite continuer sur ce plan, et le club parisien lui prépare une belle surprise à ce propos. Explications.

De la hauteur au PSG. Depuis dimanche dernier, Luis Enrique a développé une surprenante méthode à Paris. Face à Lens, le coach espagnol a passé l’intégralité de la première période perché en tribunes. Redescendu pour le second acte, l’entraîneur parisien a affirmé avoir grandement apprécié cette expérience.

Luis Enrique perché en tribunes Une attitude répétée mercredi soir contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Luis Enrique s’est une fois de plus installé dans les tribunes du Parc des Princes pour la première mi-temps, ce qui lui permet de mieux observer le jeu produit par le PSG. Si contre Marseille dimanche, ce dernier n’aura pas cette possibilité, le club parisien va régaler son coach avec une belle surprise.