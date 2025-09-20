Le PSG prépare une surprise, Luis Enrique va se régaler !

Une véritable révolution au PSG. Dimanche dernier face au RC Lens, Luis Enrique décidait d’observer la première mi-temps du match depuis les tribunes avant de redescendre à la mi-temps. Une méthode renouvelée mercredi soir contre l’Atalanta Bergame. Visiblement, l’Espagnol souhaite continuer sur ce plan, et le club parisien lui prépare une belle surprise à ce propos. Explications.
De la hauteur au PSG. Depuis dimanche dernier, Luis Enrique a développé une surprenante méthode à Paris. Face à Lens, le coach espagnol a passé l’intégralité de la première période perché en tribunes. Redescendu pour le second acte, l’entraîneur parisien a affirmé avoir grandement apprécié cette expérience.
Luis Enrique perché en tribunes
Une attitude répétée mercredi soir contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Luis Enrique s’est une fois de plus installé dans les tribunes du Parc des Princes pour la première mi-temps, ce qui lui permet de mieux observer le jeu produit par le PSG. Si contre Marseille dimanche, ce dernier n’aura pas cette possibilité, le club parisien va régaler son coach avec une belle surprise.
Le PSG va lui créer un espace dédié
A en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport, le PSG prévoit d’installer une zone spéciale dans une partie de sa tribune afin que Luis Enrique puisse être bien installé afin d’observer son équipe. Muni d’une oreillette, l’entraîneur de 55 ans délègue ses consignes à son fidèle adjoint Rafel Pol.