Ligue des Champions : Le PSG est en feu, c'est déjà terminé ?

La saison dernière, le PSG a eu un parcours laborieux lors de la saison régulière de la Ligue des Champions. Cette fois, le club emmené par Luis Enrique a démarré en force avec un carton contre l'Atalanta (4-0). Selon vous, le PSG va-t-il se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la C1 lors de cette exercice ? A vos votes !

Lors de l'exercice 2024-2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a eu très chaud en Ligue des Champions. Si les Parisiens ont soulevé la toute première Coupe aux Grandes Oreilles de leur histoire le 31 mai dernier, ils auraient pu quitter la compétition dès le premier tour.

Ayant de grosses difficultés à faire trembler les filets adverses, malgré un nombre incalculable d'occasions franches, le PSG a perdu des points précieux lors de la saison régulière de la Ligue des Champions 2024-2025 . A cause de sa maladresse dans le dernier geste et de sa malchance devant les buts, le club emmené par Luis Enrique est passé tout près de la catastrophe. En effet, le PSG s'est qualifié in-extremis pour les barrages, terminant 15ème avec 13 points. Le Dinamo Zagreb, première équipe non qualifiée pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions , ayant comptabilisé 11 points.

Ligue des Champions : Le PSG est classé 2ème

Auréolé de son titre de champion d'Europe, le PSG a bien appris de ses erreurs de la saison passée. Et pour son entrée en lice en Ligue des Champions en 2025-2026, la bande à Marquinhos a surclassé l'Atalanta. En effet, le PSG s'est imposé 4-0 au Parc des Princes ce mercredi. Classé deuxième, l'écurie rouge et bleu est déjà bien partie pour se qualifier pour le prochain tour de la C1. Pour rappel, les huit premières places sont directement qualificatives pour les huitièmes de finales. De la 9ème à la 24ème place, il faut passer par les barrages (seizièmes de finale). Et les autres (de la 25ème à la 36ème place) seront éliminés dès le premier tour de la Ligue des Champions.

A votre avis, le PSG fera-t-il partie du top 8 à l'issue de la saison régulière de la Ligue des Champions ? C'est le moment de voter !