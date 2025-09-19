Ballon d’Or au PSG : Le sacre d’Ousmane Dembélé est validé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lundi soir, Ousmane Dembélé saura s’il succède à Rodri au palmarès du Ballon d’Or. Grâce au sacre du PSG en Ligue des champions, l’attaquant français fait partie des favoris, au même titre que Lamine Yamal, le crack du FC Barcelone. Pour Habib Beye, il ne fait aucun doute que le joueur formé au Stade Rennais doit triompher.

Ce lundi soir a lieu la cérémonie du Ballon d’Or, au théâtre du Châtelet à Paris. Le PSG est largement représenté pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles avec neuf joueurs parmi les candidats, à savoir Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz et Vitinha. Le premier cité est l’un des favoris, avec Lamine Yamal (FC Barcelone).

« La victoire d’Ousmane Dembélé s’impose comme une évidence » Interrogé sur le lauréat, Habib Beye a plaidé en faveur d’Ousmane Dembélé. « Le PSG a fait une telle saison que ce pourrait être différents joueurs. La saison d’Ousmane est ahurissante en terme de statistiques, il a incarné la force collective du PSG avec son pressing constant et son regard de chasseur. Ce serait une belle reconnaissance pour l’Académie du Stade Rennais, le club, une magnifique récompense. Sa victoire s’impose comme une évidence », a milité l’entraîneur rennais.