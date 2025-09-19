Ousmane Dembélé : Nouvelle polémique au PSG ?

Pierrick Levallet

La trêve internationale n’a pas souri au PSG en septembre. Le club de la capitale a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur blessure. Le cas du champion du monde 2018 avait d’ailleurs suscité une vive polémique il y a quelques jours. Une autre pourrait d’ailleurs éclater lors de la prochaine trêve.

La trêve internationale a fait des dégâts au PSG. Il y a quelques jours, le club de la capitale a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur blessure. La gestion des deux joueurs, en particulier l’attaquant de 28 ans, avait suscité un clash entre l’équipe de France et les Rouge-et-Bleu. Depuis, les choses se sont tassées. Mais la polémique pourrait redémarrer dans quelques semaines.

Nouveau scandale au PSG après la prochaine trêve internationale ? Comme le rapporte L’Equipe, les joueurs du PSG auraient besoin d’un bon moment de repos pendant la prochaine trêve internationale pour se régénérer vraiment. La manière dont Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves se sont blessés reflète une fatigue globale. Seulement, la majorité des joueurs du PSG seront en sélection pendant la trêve et ne pourront donc pas réellement se reposer.