Un joueur de Deschamps attend le PSG : Le rendez-vous annoncé à l’étranger !

Le FC Barcelone se prépare avec impatience à accueillir le PSG pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Après la victoire contre Newcastle (2-1) jeudi soir, les Blaugrana se concentrent sur ce match très attendu au stade olympique de Montjuïc comme l’a expliqué Jules Koundé au micro de Canal+.

Comme le Paris Saint-Germain la veille, le FC Barcelone a réussi son entrée en matière en Ligue des champions face à Newcastle (2-1) grâce à un doublé de sa recrue estivale Marcus Rashford. Le Barça et le PSG se retrouveront lors de la deuxième journée, le 1er octobre prochain, du côté du stade olympique de Montjuïc. Un rendez-vous attendu de pied ferme par Jules Koundé.

« On a hâte de jouer contre eux » « Bien sûr, c’est un match très motivant à jouer, contre une très belle équipe, championne d’Europe… C’est un match attendu par les spectateurs après la saison dernière et l’historique entre les deux clubs. On a hâte de jouer contre eux », a confié l’international français, au micro de Canal+.