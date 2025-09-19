PSG : Le transfert d’un buteur programmé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos a débuté sur le banc face à l’Atalanta Bergame, en Ligue des champions (4-0). Même s’il a marqué en fin de match, Ramos semble clairement avoir perdu la confiance de Luis Enrique. Et son avenir s’assombrit à l’approche du mercato d’hiver.

Alors qu’il avait une opportunité en or de s’imposer dans une attaque décimée par les blessures, Gonçalo Ramos n’a même pas été titularisé lors de la rencontre de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame (4-0). Luis Enrique lui a préféré Senny Mayulu (19 ans), encore très jeune, mais visiblement plus convaincant dans l’attitude et l’implication. Ce choix fort en dit long : le buteur portugais, recruté à prix d’or, ne fait plus partie des priorités du coach espagnol du PSG. Même son but en fin de match n’a pas suffi à inverser la tendance.

Ramos poussé vers la sortie ? Consultant pour Winamax FC, Elton Mokolo n’a pas mâché ses mots. Selon lui, Ramos pourrait ne pas s'éterniser au PSG. « Ramos pond des contenus autant indigestes au point de se faire sauter par un Mayulu sur un match de Ligue des champions. À ce rythme là va falloir qu’il sonde le marché l’hiver prochain » a-t-il confié. Et effectivement, la question se pose déjà.