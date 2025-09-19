PSG : Le transfert d’un buteur programmé ?

Malgré les absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos a débuté sur le banc face à l’Atalanta Bergame, en Ligue des champions (4-0). Même s’il a marqué en fin de match, Ramos semble clairement avoir perdu la confiance de Luis Enrique. Et son avenir s’assombrit à l’approche du mercato d’hiver.
Alors qu’il avait une opportunité en or de s’imposer dans une attaque décimée par les blessures, Gonçalo Ramos n’a même pas été titularisé lors de la rencontre de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame (4-0). Luis Enrique lui a préféré Senny Mayulu (19 ans), encore très jeune, mais visiblement plus convaincant dans l’attitude et l’implication. Ce choix fort en dit long : le buteur portugais, recruté à prix d’or, ne fait plus partie des priorités du coach espagnol du PSG. Même son but en fin de match n’a pas suffi à inverser la tendance.
Ramos poussé vers la sortie ?
Consultant pour Winamax FC, Elton Mokolo n’a pas mâché ses mots. Selon lui, Ramos pourrait ne pas s'éterniser au PSG. « Ramos pond des contenus autant indigestes au point de se faire sauter par un Mayulu sur un match de Ligue des champions. À ce rythme là va falloir qu’il sonde le marché l’hiver prochain » a-t-il confié. Et effectivement, la question se pose déjà.
Un mercato d'hiver décisif ?
Le mercato hivernal pourrait être décisif. Car mis à part Dembélé, Luis Enrique ne dispose pas d’un large choix au poste d'avant-centre. Mayulu montre de belles choses, mais le PSG ne peut pas miser uniquement sur lui pour tenir toute une saison. À défaut de relancer Ramos, le club pourrait se tourner vers un nouvel attaquant dès janvier. Ce qui signifierait très clairement : fin de l’histoire pour Gonçalo Ramos à Paris.
Et selon vous, que doit faire le PSG avec Ramos ? A vos votes !