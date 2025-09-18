Une star du PSG proche d'être virée : Riolo se lâche !

Amadou Diawara

Avant le premier sacre de l'histoire du PSG en Ligue des Champions, Marquinhos a vécu toutes les désillusions, les traumatismes du club. D'après Daniel Riolo, le capitaine parisien incarnait d'ailleurs la poisse des Rouge et bleu. A tel point qu'il aurait pu se faire éjecter par sa direction.

Depuis son arrivée au PSG, Marquinhos a souffert avec le club et les supporters. En effet, le défenseur brésilien a connu toutes les mésaventures de l'écurie rouge et bleu. A tel point qu'il aurait pu être poussé vers la sortie avant le premier sacre en Ligue des Champions. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.

«Est-ce qu’il ne faut pas arrêter avec lui ?» « Marquinhos dégage une confiance comme jamais il n’a dégagé. Le point faible de Marquinhos, celui qui agaçait les supporters, c’était de se dire : on l’adore Marqui, parce que c’est une légende du club, le mec qui a fait le plus de matchs, il est là depuis toujours, il a connu toutes les pires catastrophes qu’à force, tu te serres les coudes entre gens qui ont souffert », a lancé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.