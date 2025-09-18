Un joueur du PSG rejoint Mbappé : c’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gonçalo Ramos a encore frappé ! Mercredi, face à l’Atalanta Bergame (4-0), l’attaquant portugais du PSG a inscrit son 16e but en tant que remplaçant, égalant ainsi un certain Kylian Mbappé au palmarès des meilleurs remplaçants-buteurs du club. Il y a quelques mois, Luis Enrique n’avait pas tari d’éloge à l’égard de son joueur malgré son temps de jeu réduit.

