Un joueur du PSG rejoint Mbappé : c’est officiel !

Gonçalo Ramos a encore frappé ! Mercredi, face à l’Atalanta Bergame (4-0), l’attaquant portugais du PSG a inscrit son 16e but en tant que remplaçant, égalant ainsi un certain Kylian Mbappé au palmarès des meilleurs remplaçants-buteurs du club. Il y a quelques mois, Luis Enrique n’avait pas tari d’éloge à l’égard de son joueur malgré son temps de jeu réduit.
Ramos rejoint Mbappé comme meilleur remplaçant-buteur du PSG
Auteur de sa 16e réalisation avec le PSG après être entré en cours de jeu, Gonçalo Ramos a égalé Kylian Mbappé comme meilleur remplaçant-buteur de l'histoire du club toutes compétitions confondues selon les chiffres de StatsDuFoot.
« Il est prêt pour jouer 0 ou 90 minutes »
Désireux de rester au PSG durant l’intersaison malgré son temps de jeu limité, Gonçalo Ramos n’avait pas été placé sur la liste des transferts par son club, Luis Enrique misant sur lui pour cette saison. « Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi et pour l’équipe en raison de son comportement, de sa manière de s’entraîner et d’être compétitif, avait confié l’entraîneur du PSG en mai dernier. Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour jouer 0 ou 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr. On n’a pas la sensation qu’il a 24 ans (23 ans, ndlr), c’est merveilleux d’entraîner un joueur comme Ramos ».