Kylian Mbappé : Le record surprise au PSG !

Ce fut une surprise au vu de la ligne d'attaque choisie par Luis Enrique quelques jours plus tôt face au RC Lens (2-0). Gonçalo Ramos n'était pas titularisé par le coach du PSG pour la réception de l'Atalanta mercredi, qui a vu Senny Mayulu lui être préféré. Entré en jeu en cours de match, Ramos a encore marqué. Ce qui lui permet d'égaler un record de Kylian Mbappé.

Gonçalo Ramos, le supersub. Titularisé face au RC Lens dimanche dernier, l'attaquant portugais n'a pas pu trouver le chemin des filets (2-0), confortant un peu plus l'opinion générale à son sujet : un réalisme assez bluffant lorsqu'il entre en cours de match. Et la réception de l'Atalanta a confirmé la tendance mercredi soir.

Gonçalo Ramos encore buteur en sortie de banc Pour son entrée en lice dans cette saison régulière de Ligue des champions, le PSG a affronté l'Atalanta avec une ligne d'attaque composée de Bradley Barcola et de Khvicha Kvaratskhelia sur les ailes ainsi que Senny Mayulu dans l'axe. Gonçalo Ramos a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants et est entré à la place de Joao Neves à la 58ème minute, touché.