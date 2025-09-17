Mbappé à Paris, la décision fracassante

Auteur d'un doublé face à l'OM ce mardi soir (2-1), Kylian Mbappé s'est confié sur le sujet qui passionne les journalistes, à savoir le duel entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pour la victoire au Ballon d'Or. Le joueur du Real Madrid a pris position pour son coéquipier en équipe de France et a confirmé qu'il ne se rendrait pas à Paris le 22 septembre prochain.
Kylian Mbappé a confirmé ses bonnes sensations du moment en claquant un doublé face à l’OM en Ligue des champions (2-1). Questionné par CBS Sports après le coup de sifflet final sur une possible victoire au Ballon d’Or 2026, l’ancien du PSG a demandé de la patience.
Mbappé prévient tout le monde
« Pour gagner, il faut gagner des titres, donc je dois aider mon club à gagner des trophées, et après, on verra » a confié Mbappé. Relancé sur la cérémonie du Ballon d’Or, mais de cette année, le joueur français n’a pas hésité à prendre position pour Ousmane Dembélé, engagé dans un duel à distance avec Lamine Yamal (FC Barcelone).
Mbappé ne sera pas du voyage
Au cours de son intervention, Mbappé a confirmé qu’il ne se rendrait pas à Paris le 22 septembre prochain. « Je serai heureux si Dembélé le remporte, car c'est mon ami et je le soutiens depuis le début. Je regarderai le match à la télévision et j'espère qu'il le gagnera » a-t-il confié. Pour rappel, le Real Madrid envisage de boycotter, une nouvelle fois, la cérémonie après le non-sacre de Vinicius la saison passée.