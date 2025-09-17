Mbappé à Paris, la décision fracassante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un doublé face à l'OM ce mardi soir (2-1), Kylian Mbappé s'est confié sur le sujet qui passionne les journalistes, à savoir le duel entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pour la victoire au Ballon d'Or. Le joueur du Real Madrid a pris position pour son coéquipier en équipe de France et a confirmé qu'il ne se rendrait pas à Paris le 22 septembre prochain.

Kylian Mbappé a confirmé ses bonnes sensations du moment en claquant un doublé face à l’OM en Ligue des champions (2-1). Questionné par CBS Sports après le coup de sifflet final sur une possible victoire au Ballon d’Or 2026, l’ancien du PSG a demandé de la patience.

Mbappé prévient tout le monde « Pour gagner, il faut gagner des titres, donc je dois aider mon club à gagner des trophées, et après, on verra » a confié Mbappé. Relancé sur la cérémonie du Ballon d’Or, mais de cette année, le joueur français n’a pas hésité à prendre position pour Ousmane Dembélé, engagé dans un duel à distance avec Lamine Yamal (FC Barcelone).