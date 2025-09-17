Kylian Mbappé - OM : «C'est rageant», Benatia craque !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM s'est frotté au Real Madrid au Santiago Bernabeu. Grâce à un penalty de Kylian Mbappé, inscrit à la 81ème minute de jeu, le club merengue s'est imposé (2-1). Interrogé après la défaite de l'OM, Medhi Benatia a fait part de son immense frustration, estimant que le deuxième coup de pied de réparation accordé à la Maison-Blanche était sévère.

Real Madrid : Mbappé punit l'OM sur penalty Interrogé en zone mixte après la défaite de l'OM, Medhi Benatia a pointé du doigt le deuxième penalty accordé au Real Madrid. En effet, le directeur sportif marseillais a affirmé que la décision de l'arbitre était sévère.