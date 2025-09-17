OM : L’entraîneur s’en va, la décision qui met le feu au vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre 2007 et 2009, Éric Gerets a marqué l’Olympique de Marseille par son charisme et son style direct. Très apprécié de ses joueurs, il n’a pourtant pas été prolongé par l’OM et a rejoint l’Arabie Saoudite. Benoît Cheyrou, ancien milieu olympien, revient avec émotion sur cette période et regrette un départ prématuré.

Arrivé à l’OM en 2007, Éric Gerets s’est rapidement imposé comme un entraîneur charismatique et respecté, capable de galvaniser un vestiaire parfois difficile à gérer. Pourtant, malgré cet attachement réciproque entre l’entraîneur, ses joueurs et les supporters, Gerets n’a pas vu son contrat prolongé par la direction marseillaise. En 2009, il choisit donc de rejoindre l’Arabie Saoudite, laissant derrière lui un vestiaire profondément déçu

Gerets n'a pas été prolongé Durant le podcast Aux Armes, Bruno Cheyrou se souvient de ce départ marquant. « Quand il part, c’est une déception après ce que l’on avait vécu avec lui. Je sais qu’il y a eu un petit quiproquo en début d’année civile. Il arrivait en fin de contrat et il n’avait pas été renégocié suffisamment tôt » a confié l'ancien joueur de l'OM.