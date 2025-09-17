OM : L’entraîneur s’en va, la décision qui met le feu au vestiaire

Entre 2007 et 2009, Éric Gerets a marqué l’Olympique de Marseille par son charisme et son style direct. Très apprécié de ses joueurs, il n’a pourtant pas été prolongé par l’OM et a rejoint l’Arabie Saoudite. Benoît Cheyrou, ancien milieu olympien, revient avec émotion sur cette période et regrette un départ prématuré.
Arrivé à l’OM en 2007, Éric Gerets s’est rapidement imposé comme un entraîneur charismatique et respecté, capable de galvaniser un vestiaire parfois difficile à gérer. Pourtant, malgré cet attachement réciproque entre l’entraîneur, ses joueurs et les supporters, Gerets n’a pas vu son contrat prolongé par la direction marseillaise. En 2009, il choisit donc de rejoindre l’Arabie Saoudite, laissant derrière lui un vestiaire profondément déçu
Gerets n'a pas été prolongé
Durant le podcast Aux Armes, Bruno Cheyrou se souvient de ce départ marquant. « Quand il part, c’est une déception après ce que l’on avait vécu avec lui. Je sais qu’il y a eu un petit quiproquo en début d’année civile. Il arrivait en fin de contrat et il n’avait pas été renégocié suffisamment tôt » a confié l'ancien joueur de l'OM.
« C’est dommage »
Plus de quinze ans après, la déception est toujours présente chez Cheyrou. « Il a eu l’opportunité de signer en Arabie Saoudite. Il est parti là-bas parce qu’il n’avait pas eu de proposition de l’OM. C’est dommage parce que l’on était sur une belle lancée » a-t-il confié.