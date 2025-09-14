Mbappé - OM : L’annonce qui va faire paniquer les Marseillais !

Pour son retour en Ligue des champions, l’OM sera opposé au Real Madrid dès la première journée, mardi à Santiago Bernabéu. Comme il l’a confié sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu s’attend à une rencontre très difficile pour Marseillais, qui recevront en plus le PSG le week-end prochain au Stade Vélodrome.
Après renoué avec le succès vendredi face à Lorient (4-0), c’est une semaine intense qui attend l’OM. Elle commencera mardi par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid pour le compte de la première de Ligue des champions, avant le Classique face au PSG dimanche prochain à Marseille.
« Ils ont envie de démarrer fort »
Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu ne s’est pas dit très optimiste pour l’OM, lui qui s’attend à voir le Real Madrid démarrer sa campagne de Ligue des champions sur les chapeaux de roue : « C’est dur de jouer au Bernabéu avec cette équipe de Xabi Alonso, cette attaque Vinicus-Rodrygo-Mbappé-Güler, je pense qu’ils ont envie de démarrer fort, de montrer qu’ils sont de retour. »
« Il va falloir qu’ils soient costauds »
« Ce n’est pas simple. J’ai joué très souvent le Real Madrid là-bas, il va falloir qu’ils soient costauds. C’est vrai que la semaine va être très importante avec le match contre le PSG derrière », a ajouté Bixente Lizarazu.