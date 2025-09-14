Mbappé - OM : L’annonce qui va faire paniquer les Marseillais !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour son retour en Ligue des champions, l’OM sera opposé au Real Madrid dès la première journée, mardi à Santiago Bernabéu. Comme il l’a confié sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu s’attend à une rencontre très difficile pour Marseillais, qui recevront en plus le PSG le week-end prochain au Stade Vélodrome.

Après renoué avec le succès vendredi face à Lorient (4-0), c’est une semaine intense qui attend l’OM. Elle commencera mardi par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid pour le compte de la première de Ligue des champions, avant le Classique face au PSG dimanche prochain à Marseille.

« Ils ont envie de démarrer fort » Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu ne s’est pas dit très optimiste pour l’OM, lui qui s’attend à voir le Real Madrid démarrer sa campagne de Ligue des champions sur les chapeaux de roue : « C’est dur de jouer au Bernabéu avec cette équipe de Xabi Alonso, cette attaque Vinicus-Rodrygo-Mbappé-Güler, je pense qu’ils ont envie de démarrer fort, de montrer qu’ils sont de retour. »