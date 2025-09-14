Clash à l'OM : De Zerbi «trahi», la rupture qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison 2024/2025 a été particulièrement mouvementée à l'OM. Entre les polémiques face à l'arbitrage et les soupçons de corruption du président Pablo Longoria ou les trous d'air sportifs, il y a eu beaucoup de bruit à Marseille, trop. Au point où il était question d'une perte du vestiaire pour Roberto De Zerbi. Une sale semaine pour le coach de l'Olympique de Marseille.

Entre l'incertitude autour de sa continuité après la défaite au Vélodrome face à Auxerre en novembre dernier (1-3), les propos de Medhi Benatia envers le corps arbitral ou encore les accusations de corruption de Pablo Longoria à l'hiver dernier... Il s'est tellement passé de choses la saison dernière, qu'on pourrait croire que Roberto De Zerbi est déjà resté trois années à l'OM. Sans oublier les multiples ritiros en pleine saison à Mallemort, à Copenhague ou bien à Rome en fin d'exercice. La saison 2024/2025 a été pleine de rebondissements du côté de l'Olympique de Marseille.

«Ce qui a fait du mal au coach, c'est de lire qu'il avait perdu le vestiaire» D'autant plus que Roberto De Zerbi a vécu un moment très délicat personnellement parlant comme révélé par Medhi Benatia dans le 6ème épisode de la série documentaire de l'OM intitulée : Sans jamais rien lâcher. « Le coach a beaucoup souffert cette semaine là. Ce qui a fait du mal au coach, c'est de lire qu'il avait perdu le vestiaire ». a confié le directeur du football de l'Olympique de Marseille.