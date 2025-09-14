Rabiot - Rowe : «On montrera», l’OM tease une grosse révélation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le dernier épisode de la série documentaire « Sans jamais rien lâcher » retraçant la saison 2024-2025 de l’OM a été diffusé samedi au cinéma, Sébastien Iglesias a été interrogé sur la suite. Il a notamment été demandé au réalisateur de la série si on verra l’incident entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Avant sa sortie ce dimanche, le dernier épisode de la série « Sans jamais rien lâcher » a été projeté au cinéma samedi, en exclusivité pour les membres du Peuple Bleu & Blanc. Une série documentaire qui a connu un grand succès sur YouTube avant la reprise de la saison de l’OM.

« On montrera ce qu’il faudra montrer » À tel point qu’il est fort probable qu'elle connaisse une suite. Dans cette optique, Sébastien Iglesias, réalisateur de « Sans jamais rien lâcher », a été interrogé par un supporter en marge de la diffusion du dernier épisode sur la saison prochaine et si on pourra voir l’incident entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. « On montrera ce qu’il faudra montrer », a-t-il répondu.