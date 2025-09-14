Rabiot - Rowe : «On montrera», l’OM tease une grosse révélation !

Alors que le dernier épisode de la série documentaire « Sans jamais rien lâcher » retraçant la saison 2024-2025 de l’OM a été diffusé samedi au cinéma, Sébastien Iglesias a été interrogé sur la suite. Il a notamment été demandé au réalisateur de la série si on verra l’incident entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.
Avant sa sortie ce dimanche, le dernier épisode de la série « Sans jamais rien lâcher » a été projeté au cinéma samedi, en exclusivité pour les membres du Peuple Bleu & Blanc. Une série documentaire qui a connu un grand succès sur YouTube avant la reprise de la saison de l’OM.
« On montrera ce qu’il faudra montrer »
À tel point qu’il est fort probable qu'elle connaisse une suite. Dans cette optique, Sébastien Iglesias, réalisateur de « Sans jamais rien lâcher », a été interrogé par un supporter en marge de la diffusion du dernier épisode sur la saison prochaine et si on pourra voir l’incident entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. « On montrera ce qu’il faudra montrer », a-t-il répondu.
« Nous nous sommes écrits pour nous souhaiter bonne chance »
Tous les deux partis en Italie, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vont se retrouver ce dimanche soir à l’occasion de la troisième journée de Serie A opposant l’AC Milan et Bologne. Bien que leur violente altercation ait entraîné leur départ de l’OM, les deux hommes conservent une bonne relation. « Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, j'ai toujours une excellente relation avec Rowe. Il s'est passé des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire, mais nous avons déjà tourné la page et nous nous sommes écrits pour nous souhaiter bonne chance respectivement avec Milan et Bologne. Des regrets ? Je n'en ai pas de ce point de vue, tout ce qui s'est passé fait partie de la vie. Je pense avoir laissé un bon souvenir à l'OM », a assuré Adrien Rabiot lors de sa conférence de presse en tant que nouveau joueur de l’AC Milan.