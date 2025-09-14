Mbappé : Le grand changement qui se prépare à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec une arrière-garde fébrile la saison passée, l’OM a fait de son secteur défensif une priorité du mercato estival. L’arrivée de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina change le visage de l’équipe. Roberto De Zerbi dispose désormais d’options inédites, capables de s’adapter à plusieurs systèmes. Reste à connaître ses choix pour le choc face au Real Madrid.

Le chantier défensif était incontournable après les failles répétées de l’an dernier. Trop souvent exposée et incapable de résister dans les moments clés, la défense de l'OM a coûté des points précieux en Ligue 1 et en Europe. Pablo Longoria a alors activé le marché avec des renforts d’expérience et de qualité, confirmant l’ambition du club phocéen. Le choix de recruter des profils complémentaires n’est pas anodin : Facundo Medina et Nayef Aguerd apportent leur puissance et leur sens du duel, Benjamin Pavard incarne l’expérience au très haut niveau, tandis que CJ Egan-Riley représente un pari d’avenir. Associés à Leonardo Balerdi, capitaine et élément déjà intégré dans le vestiaire, ces recrues permettent à Roberto De Zerbi de remodeler sa ligne défensive, avec la possibilité de varier entre une défense à trois ou à quatre selon les adversaires.

Innovation à l'OM La rencontre de Ligue 1 contre Lorient a donné un premier aperçu de cette révolution. Juste avant le choc de Ligue des champions face au Real Madrid, De Zerbi a choisi une défense à trois inédite, composée de Pavard, Medina et Aguerd. Aucun de ces joueurs n’avait encore évolué avec l’OM, mais le bloc a su faire preuve de rigueur et de coordination. Une performance d'ensemble facilitée par le carton rouge de Lorient. Face au Real Madrid mardi, la défense risque d'être submergée.