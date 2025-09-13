«Il aimerait venir ici» : A peine arrivé à l’OM, Pavard rêve d’une autre équipe

Prêté à l'OM jusqu’à la fin de la saison par l’Inter Milan, Benjamin Pavard a vu son nom circuler dans plusieurs clubs français cet été. Olivier Giroud, aujourd’hui à Lille, a révélé avoir discuté avec son ancien coéquipier en Bleu d’un possible retour au LOSC. Trop limité, le club nordiste n'a pu lancer les démarches.
Le mercato a réservé une surprise de taille avec l’arrivée de Benjamin Pavard à l’OM. À 29 ans, le champion du monde 2018 quitte l’Inter Milan sous la forme d'un prêt. Formé au LOSC, Pavard avait pourtant longtemps été associé à un retour dans le Nord. Fraîchement arrivé à Lille, Olivier Giroud avait tenté de le signer.
La tentative désespérée de Giroud
« Ça aurait été curieux de le voir à Lille, mais c’était difficile voir irréalisable. On en a parlé. Et puis, il aimerait bien venir ici, il me l’a dit. Mais ce n’était pas évident au niveau financier » a confié le champion du monde 2018 au cours d'un entretien accordé au média Le Carré.
« EÇa m’a fait bizarre de le voir signer là-bas »
Finalement, l'OM est parvenu à rafler la mise dans ce dossier Pavard. Une issue qui laisse un goût amer dans la bouche de Giroud. « En tout cas, Marseille a trouvé un arrangement. Ça m’a fait bizarre de le voir signer là-bas » a confié l'attaquant, qui retrouvera Pavard à l'occasion de la réception de l'OM le 7 décembre prochain.