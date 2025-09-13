«Il aimerait venir ici» : A peine arrivé à l’OM, Pavard rêve d’une autre équipe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté à l'OM jusqu’à la fin de la saison par l’Inter Milan, Benjamin Pavard a vu son nom circuler dans plusieurs clubs français cet été. Olivier Giroud, aujourd’hui à Lille, a révélé avoir discuté avec son ancien coéquipier en Bleu d’un possible retour au LOSC. Trop limité, le club nordiste n'a pu lancer les démarches.

Le mercato a réservé une surprise de taille avec l’arrivée de Benjamin Pavard à l’OM. À 29 ans, le champion du monde 2018 quitte l’Inter Milan sous la forme d'un prêt. Formé au LOSC, Pavard avait pourtant longtemps été associé à un retour dans le Nord. Fraîchement arrivé à Lille, Olivier Giroud avait tenté de le signer.

La tentative désespérée de Giroud « Ça aurait été curieux de le voir à Lille, mais c’était difficile voir irréalisable. On en a parlé. Et puis, il aimerait bien venir ici, il me l’a dit. Mais ce n’était pas évident au niveau financier » a confié le champion du monde 2018 au cours d'un entretien accordé au média Le Carré.