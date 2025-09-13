OM : Blessure impressionnante, l’explication lunaire en coulisses !

Resté de longues minutes au sol après avoir reçu un coup de genou au visage dans un choc avec Bamo Meïté, Amine Gouiri a finalement cédé sa place en fin de première mi-temps vendredi soir, lors de la victoire de l’OM face à Lorient (4-0). À la pause, le défenseur lorientais a échangé avec l’arbitre de la rencontre, expliquant qu’il avait essayé de se « retenir ».
En difficulté en ce début de saison et alors qu’il doit maintenant faire face à la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri avait l’occasion de se montrer vendredi soir. Titulaire pour la réception de Lorient, l’attaquant âgé de 25 ans a été contraint de céder sa place à la 44e minute, après un violent choc au visage dans un duel avec Bamo Meïté. Un geste dangereux qui n’a pas été sanctionné en raison d’une position de hors-jeu au départ de l’action.
Les explications de Meïté après son choc impressionnant avec Gouiri
Après le match, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles d’Amine Gouiri, indiquant qu’il était touché à l’épaule et que sa présence est pour le moment incertaine à trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Comme on peut le voir sur des images diffusées par L1+, Bamo Meïté a échangé avec Thomas Léonard, arbitre de la rencontre, à la mi-temps et tenté de justifier son coup de genou dans la mâchoire de l’attaquant de l’OM.
« Je viens un peu fort et quand je vois que je ne l’ai pas je ralentis quand même »
« Mais j’essaye de me retenir en plus. En fait, je viens avec le pied en avant », a déclaré le défenseur de Lorient, où il est prêté avec option d’achat par l’OM. « Moi je ne le vois pas comme ça parce que je suis à l’opposé », lui répond alors Thomas Léonard. « Je viens un peu fort et quand je vois que je ne l’ai pas je ralentis quand même », a estimé Bamo Meïté, avant que l’arbitre de la rencontre ne lui rappelle que « oui mais des fois quand vous y allez c’est un peu tard. Non mais une fois que vous êtes lancés je peux comprendre. » Le joueur a ensuite pris des nouvelles d’Amine Gouiri et Thomas Léonard lui a indiqué que l’attaquant marseillais s’est fait mal « en retombant parce que c’est sur l’épaule. Sur l’épaule gauche. »