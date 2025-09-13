OM : Blessure impressionnante, l’explication lunaire en coulisses !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Resté de longues minutes au sol après avoir reçu un coup de genou au visage dans un choc avec Bamo Meïté, Amine Gouiri a finalement cédé sa place en fin de première mi-temps vendredi soir, lors de la victoire de l’OM face à Lorient (4-0). À la pause, le défenseur lorientais a échangé avec l’arbitre de la rencontre, expliquant qu’il avait essayé de se « retenir ».

En difficulté en ce début de saison et alors qu’il doit maintenant faire face à la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri avait l’occasion de se montrer vendredi soir. Titulaire pour la réception de Lorient, l’attaquant âgé de 25 ans a été contraint de céder sa place à la 44e minute, après un violent choc au visage dans un duel avec Bamo Meïté. Un geste dangereux qui n’a pas été sanctionné en raison d’une position de hors-jeu au départ de l’action.

Les explications de Meïté après son choc impressionnant avec Gouiri Après le match, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles d’Amine Gouiri, indiquant qu’il était touché à l’épaule et que sa présence est pour le moment incertaine à trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Comme on peut le voir sur des images diffusées par L1+, Bamo Meïté a échangé avec Thomas Léonard, arbitre de la rencontre, à la mi-temps et tenté de justifier son coup de genou dans la mâchoire de l’attaquant de l’OM.