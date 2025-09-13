Transferts - OM : Rabiot prêt à continuer, le coup gagnant de De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot a été présenté ce vendredi par l’AC Milan après son départ de l’Olympique de Marseille. Le milieu international français a évoqué son lien particulier avec le club rossonero et s’est exprimé sur son rôle dans l’entrejeu. Polyvalent et ambitieux, il veut confirmer ses statistiques offensives et s’imposer comme un joueur clé sous Massimiliano Allegri.

Adrien Rabiot entame un nouveau cycle. Poussé vers la sortie par l'OM, le milieu de terrain s'est finalement entendu avec le Milan AC dans les dernières heures du mercato. Présenté à la presse ce vendredi, l'international français a évoqué ses ambitions, mais aussi son positionnement sur le terrain. Placé relativement haut durant sa dernière saison à l'OM, Rabiot souhaite poursuivre sur sa lancée, même s'il estime que sa place préférentielle se trouve un poil plus bas.

« Je suis tout à fait prêt à jouer où il le souhaite » « Pour être tout à fait humble, je pense pouvoir jouer à n'importe quel poste au milieu. Avec De Zerbi à l'OM, ​​j'ai même joué plus haut. Ça dépend du système. Si Allegri choisit un 3-5-2, mon poste de prédilection est milieu gauche, mais je peux aussi jouer en milieu à deux ou sous l'attaquant. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'avais pas encore discuté de ce sujet en détail avec le sélectionneur. Je suis tout à fait prêt à jouer où il le souhaite » a confié Rabiot dans des propos rapportés par Sky Sports.