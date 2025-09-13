De Zerbi annonce une mauvaise nouvelle pour un attaquant, gros coup dur à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est facilement imposé face à Lorient (4-0) vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, l’OM se prépare désormais à son déplacement sur la pelouse du Real Madrid mardi en Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle la présence d’Amine Gouiri, sorti sur blessure contre les Merlus, est incertaine, lui qui est touché à l’épaule.

C’est la seule mauvaise nouvelle de la soirée du côté de l’OM. Vendredi soir, les Olympiens se sont relancés après leur défaite contre l’OL (1-0) en s’imposant largement à l’occasion de la réception de Lorient (4-0). De quoi emmagasiner de la confiance avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, mardi prochain à Santiago Bernabéu.

Gouiri indisponible pour le Real Madrid ? Une rencontre que pourrait rater Amine Gouiri. Titulaire face à Lorient, l’attaquant âgé de 25 ans a été contraint de céder sa place en fin de première mi-temps après un violent choc avec Bamo Meïté et sa présence est incertaine pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid.