Mercato - OM : Le refus catégorique de Pavard !

Benjamin Pavard est la recrue phare de l’Olympique de Marseille. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan dans les dernières heures du mercato, le champion du monde 2018 a été présenté officiellement ce jeudi. Comme indiqué par plusieurs sources, le défenseur a refusé des offres plus importantes cet été, notamment venant de l'Arabie Saoudite.

Dans le sprint final du mercato, l’OM a réussi un joli coup en obtenant le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard. Champion du monde en 2018, il pourrait apporter son expérience au sein d'une équipe fébrile sur le plan défensif. Présenté à la presse jeudi dernier, Pavard a justifié sa signature à l'OM.

Pavard explique son choix « Quand j’ai su l’intérêt de l’OM, c’était clair et net dans ma tête, rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des champions avec Marseille. Ce sont des émotions à vivre » a déclaré le joueur, prêté par l'Inter. Et effectivement, Pavard aurait refusé une proposition de l'Arabie Saoudite selon Ashot Mnatzakanian.